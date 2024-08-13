13/08/2024 10:25

《股壇解碼－戴名》美國經濟成敗看AI，翠華控股離場觀望

《股壇解碼》美國最新一周的首次申領失業救濟人數意外地出現近一年來最大的單月跌幅，令市場對於美國勞動市場降溫太快的憂慮得到一些紓緩，數據公布後帶動美股上揚。本月8日公布的數據顯示上周首次申領失業救濟人數減少1.7萬人至23.3萬人，主要是因為之前一周申領人數最多的各州，例如密歇根、密蘇里及德州等地的人數都告減少，不過市場認為比較可靠的4周移動平均數卻上升到接近24.1萬人的今年來最高。另一方面，Fed官員認為還有時間評估經濟並決定對策，相關言論被解讀為暗示沒準備好減息。由於消費類數據並未見快速回落，相信失業率上升可能與人工智能(AI)代替了部分人的工作崗位有關。



*莫名其妙*



英國航空上星期表示將於今年10月26日起暫停飛往中國首都北京的航班直至明年（2025年）11月，但官方並無說明原因；英國航空亦同時表示每天飛往上海和香港的航班不受影響。停飛北京令市場猜疑是否中英關係將有不可預告的大改變，這不得而知，投資者還是先觀望為宜。

日圓套利交易平倉警報未解，加上日本央行會議紀錄記載需繼續加息，而當中一名成員更指終端利率應該至少站在1厘（現為0.25厘）以上才能穩住日元，但另一邊廂日元回升將不利出口，現在的日本經濟是否能抵禦加息的衝擊，不出兩個月便有分曉。



*求財若渴*



根據中國國家外匯管理局上周三（7日）公布的數據，截至7月底，中國黃金儲備為7280萬盎士，與4月底、5月底、6月底持平。中國央行連續3個月未增持黃金，在此之前曾連續18個月增持黃金，引發外界高度關注。分析師認為市場充滿美國即將減息的預期，加上中東局勢帶來的地緣政治風險等因素，都對金價上漲起到了支撐作用，停止增持黃金是財力不足還是另有考慮，就要耐心觀察了。

財政部本周將在香港增發三個期限各30億元人民幣的國債，10年期國債年利率2.45%，息率不算吸引，還要面對人民幣匯率下行的風險，相信認購反應未必熱烈，散戶還是靜觀其變比較適合。



*任由擺布*



恒指下月期權認沽比例上升至53:47，17400點位置開始出現建倉情況，之前推測今個月大市阻力位很有可能在17500點附近，恒指在今個月經已過半的走勢剛好印證了之前的推測，投資者要留意的是16700點有建倉跡象，牛熊證重貨區分別在17400點至17500點和16700點至16800點之間，剛好和期權盤路吻合。今個月大盤波幅介乎16400點至17400點之間，波幅相對月初預測的1200點稍稍溫和，大戶月初部署乾脆俐落，散戶大有人為刀俎的無力感，現時不宜貿然入市。



*股票簡評*



翠華控股(01314)主要在香港、澳門、中國內地和新加坡經營港式餐廳，集團旗下品牌包括翠華、廿一堂、揚食屋、錫蘭、堅信號上海生煎皇、川辣堂和From Seed to Wish等品牌，集團在2023至2024年度營業額增長接近13%，但股東應佔溢利則下降接近36%，顯示集團的經營成本出現急升情況，估計不離租金和工資兩大範疇。最近在媒體上看到很多關於餐飲業倒閉的報道，其中八九不離十都是欠人手和租金上調這兩個主因，如果管理層不想想辦法解決問題，相信今年的中期業績隨時見紅。

內地市場方面，在美團上看了一下集團旗下翠華餐廳的評分和銷量，初步結論是在長三角的評分和銷量與同行比較起來差強人意，在南方的珠三角地區則還算可以，很有可能是珠三角地區和香港的口味接近而容易被接受，但在深圳所見，翠華餐廳的生意並不好，不管人流還是消費。

翠華控股於今年3月31日的財報列出集團的現金及現金等價物約2.4億元，手頭現金尚算充裕，但俗語有云長貧難顧，奉勸翠華控股最好加快精簡架構，把盈利能力低或客人消費能力不好地區的分店關閉，這樣股價才有能力止跌回升，下跌支持位在0.11元附近。《資深市場人士 戴名》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



*以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。 讀者有任何交流，可以發電郵至imail1997@gmail.com