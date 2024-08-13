13/08/2024 11:46

【外圍經濟】美國消費者逾期還款比例達疫情爆發以來最高

《經濟通通訊社13日專訊》美國消費者愈來愈擔心帳單拖欠問題，預計將會逾期還款的受訪者百分比，升至疫情爆發以來最高水平。

根據紐約聯儲行公布的一項調查，消費者未來3個月無法償還最低還款額的平均可能性為13.3%，創2020年4月以來最高。年收入低於5萬美元和高中及以下學歷的人還款壓力最大。



*美國預算赤字突破1.5萬億美元*



另一方面，距離美國財政年度結束還有兩個月，美國的預算赤字已突破1.5萬億美元。雖然比2023年同期略為下降，但遠高於疫情前的水平。

美國財政部公布的數據顯示，在截至7月底的本財年前10個月，預算赤字為1.52萬億美元，按年下降6%。(rc)