14/08/2024 16:45

《外圍焦點》歐元區公布第二季GDP，美國公布CPI

《經濟通通訊社14日專訊》美國生產者價格數據(PPI)低於預期，提振了對聯儲局9月將降息的預期，美股昨日走高。道指上漲408.63點或1%，報39765.64點。標普500指數上漲90.04點或1.7%，報5434.43點。納指上漲407點或2.4%，報17187.61點。港股方面，恒生指數收市報17113，跌60點或0.4%，成交680億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間15日凌晨2:00am，新西蘭央行總裁奧爾接受媒體採訪。

數據方面，今日5:00pm，歐元區公布第二季國內生產總值，經季節調整季率升幅料維持於0.3%，經季節調整年率升幅料維持於0.6%；6月工業生產年率跌幅料維持於2.9%，經季節調整月率料由下滑0.6%改善至升0.5%。今晚8:30pm，美國公布7月消費者物價指數，月率料由下滑0.1%改善至升0.2%，年率升幅料維持於3%，經季節調整料由318.35升至318.96。(wa)