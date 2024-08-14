14/08/2024 07:50

《國金頭條》通脹數據支撐降息預期，道指、納指大漲逾400點

《經濟通通訊社14日專訊》美國生產者價格數據(PPI)低於預期，提振了對聯儲局9月將降息的預期，美股周二（13日）走高。

道指上漲408.63點，或1%，報39765.64點。標普500指數上漲90.04點，或1.7%，報5434.43點，創今年最大四日漲幅。納指上漲407點，或2.4%，報17187.61點。

美國7月PPI比6月僅上升0.1%，市場將進一步等待周三（14日）公布的CPI數據。星巴克股價創紀錄飆升25%，創史上最佳單日表現，此前該公司任命Chipotle執行長BrianNiccol擔任新執行長兼董事長。英偉達勁揚6%，領漲科技股。



*美元跌至三個月低點*



美匯指數跌0.5%，至102.56，是近三個月低點。美元兌日圓下跌0.4%，至146.65。英鎊兌美元上漲0.8%，至一周高點1.2869。紐元在新西蘭央行周三議息前上漲逾1%。

金價持穩，接近7月的歷史高位。紐約期金漲0.2%，報每盎司2507.8美元。油價止步五連漲。紐約期油下跌2.1%，每桶略高於78美元。布蘭特期油下跌2%，報每桶80.69美元。(jf)