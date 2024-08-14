14/08/2024 09:12

南方錳業(1091)復牌澄清未失附屬南錳集團控制權

《經濟通通訊社14日專訊》南方錳業(01091)已申請於今日復牌並公布，公司收到主要股東優福投資的律師函指出，公司全資附屬公司南方錳業集團日前發布了一則內容不實且具誤導成份的通知提及，南錳集團職工代表大會授權南錳集團管理層全面接管南錳集團及公司執行董事張賀及徐翔被指損害集團利益及職工權益。上述通知或會令公眾誤會上市公司董事會已失去對南錳集團的控制權，令市場對公司失去信心，而優福作為本公司主要股東的利益可能會受到損害，其可能考慮對錯誤訊息發布者提起訴訟，要求撤回該通知並索賠損失。另外，董事會收到關於公司執行董事李維健及李俊機被指損害南錳集團利益及職工權益的投訴。

公司澄清，上述被指不實的通知發布前未有事先知會董事會審批，董事會概不負責，同時強調公司並無失去對南錳集團的控制權；此外，董事會亦正在委任獨立第三方就執行董事李維健、李俊機、張賀及徐翔被指控一事進行調查。(eh)