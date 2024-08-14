14/08/2024 08:47

【外圍經濟】反壟斷勝訴後未肯收手，美國司法部醞釀分拆谷歌

《經濟通通訊社14日專訊》外電引述知情人士透露，美國司法部在贏得針對谷歌線上搜索市場的反壟斷裁決後，將進一步尋求分拆該公司。

報道指，司法部不滿足於對谷歌的里程碑勝訴，正罕見地醞釀分拆該公司，最有可能剝離的部門是Android作業系統，和谷歌的網絡瀏覽器Chrome，或強制該公司出售AdWords文字廣告平台。

司法部和谷歌發言人均對消息不予置評。若真如此行事，這將是20年前美國政府肢解微軟不成功後，首次以非法壟斷為由試圖分拆一家公司。

知情人士還稱，較分拆輕微的選項包括，迫使谷歌與競爭對手分享更多數據，以及採取措施防止其在人工智能產品領域獲得不公平的優勢。華府還可能會尋求禁止谷歌的排他性合同。(jf)