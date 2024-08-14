14/08/2024 18:54

陳茂波晤銀行代表商討中小企融資等，稱以包容態度讓資金及時到位

《經濟通通訊社14日專訊》財政司司長陳茂波於社交平台帖文指，他和金管局與多家本地主要銀行的代表今早見面，就近期有關中小企面對的融資和樓宇按揭借貸等問題交流意見。與會的代表都認同，中小企乃本港經濟的重要組成部分，在目前的經濟環境下，以同舟共濟、務實包容的態度，以及保持有效的雙向溝通，讓資金融通能及時和到位，對支持整體經濟、保障民生，非常重要。

陳茂波表示，希望銀行確保其支持中小企這政策也能在前線服務落實到位。至於個別較複雜、困難的個案，金管局會與銀行溝通跟進，提供協助。

陳茂波強調，在今年的《財政預算案》中，已指示金管局與銀行及工商界保持溝通，以包容態度協助中小企應對資金周轉。其後在3月份，金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」推出了9項措施，落實上述要求，其中包括不會要求能按時供款的按揭客戶提前還款，以及不會單純因為抵押品價值變化而調整商業額度，並在年檢調整信貸額度時要給予客戶最少6個月過渡期等等。(bi)