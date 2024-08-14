14/08/2024 19:22

《再戰明天》中國公布工業生產等數據，京東阿里中聯通公布業績

《經濟通通訊社14日專訊》中國公布工業生產等數據，及京東阿里中聯通公布業績，料為周四(15日)市場焦點。



*聖路易斯聯儲總裁發表講話，英國公布第二季GDP等數據*



周四南韓及印度市場假期休市。各國重要經濟活動方面，費城聯邦儲備銀行總裁哈克發表講話。周四本港時間7:30am，澳洲央行總裁布洛克、副總裁豪澤與三名助理總裁亨特、肯特和瓊斯在眾議院經濟常設委員會作證。9:10pm，美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆就美國經濟與貨幣政策發表講話。

數據方面，周四7:50am（本港時間．下同），日本公布第二季國內生產總值，經季節調整季率料由下滑0.7%改善至升0.6%。9:30am，澳洲公布7月失業率，料維持於4.1%。10:00am，中國公布7月工業生產，年率升幅料由5.3%收窄至5.2%，年初至今年率升幅料由6%收窄至5.9%；7月零售銷售年率升幅料由2%擴大至2.6%，年初至今年率升幅料由3.7%收窄至3.5%；7月失業率料維持於5%。12:30pm，日本公布6月產能利用率；6月工業生產。2:00pm，英國公布第二季出口，季率跌幅料由1%擴大至1.2%；第二季國內生產總值季率升幅料由0.7%收窄至0.6%，年率升幅料由0.3%擴大至0.9%；第二季進口季率料由下滑2.7%改善至升1.5%；6月服務業指數月率升幅料由0.3%收窄至0.1%；6月工業生產年率料由0.4%逆轉至下滑2.1%，月率升幅料由0.2%收窄至0.1%。



*美國公布零售銷售等數據，長實李寧銀娛港鐵聯想業績*



周四8:30pm，美國公布7月出口物價，月率料維持不變，年率升幅料由0.7%收窄至0.1%；7月進口物價月率料下滑0.1%，年率升幅料由1.6%收窄至1.5%；7月零售銷售月率料由持平升上0.4%；連續申請失業救濟金人數料由187.5萬降至187萬；首次申請失業救濟金人數料由23.3萬升至23.5萬；8月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由負6.6收窄至負6。9:15pm，美國公布7月產能利用率，料由78.8%降至78.5%；7月工業生產月率料由0.6%逆轉至下滑0.3%。10:00pm，美國公布8月NAHB房屋市場指數，料由42升至43。

在本港，明日公布業績的公司有:長實(01113)、長和(00001)、李寧(02331)、京東物流(02618)、金蝶國際(00268)、銀娛(00027)、京東健康(06618)、港鐵(00066)、中聯通(00762)、京東集團(09618)、聯想集團(00992)、阿里(09988)等。(wa)