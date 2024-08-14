14/08/2024 11:20
《港元利率》拆息普遍升，隔夜及一個月期齊創一周新高
《經濟通通訊社14日專訊》港元三個月以下拆息全線上揚，其中，隔夜息升近3基點至3.7656厘，而與樓按相關的一個月拆息亦回升至4.07833厘，齊創一周新高。
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.29857厘，但六個月及一年期分別跌至4.37137厘和4.41811厘。
市場觀望美國即將公布通脹及其它經濟數據，以判斷聯儲局9月減息機會，美元匯價周一先升後回。港元匯價今早在7.7860-7.7898之間上落，最新報7.7878，較前收市價升0.01%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.29857厘，但六個月及一年期分別跌至4.37137厘和4.41811厘。
市場觀望美國即將公布通脹及其它經濟數據，以判斷聯儲局9月減息機會，美元匯價周一先升後回。港元匯價今早在7.7860-7.7898之間上落，最新報7.7878，較前收市價升0.01%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.7656
|+2.655
|一周
|3.85661
|+0.256
|兩周
|3.9353
|+2.816
|一個月
|4.07833
|+2.833
|兩個月
|4.27643
|+2.804
|三個月
|4.29857
|+1.399
|六個月
|4.37137
|-0.143
|一年
|4.41811
|-0.292
資料來源：香港銀行公會