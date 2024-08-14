14/08/2024 11:20

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.7656 +2.655 一周 3.85661 +0.256 兩周 3.9353 +2.816 一個月 4.07833 +2.833 兩個月 4.27643 +2.804 三個月 4.29857 +1.399 六個月 4.37137 -0.143 一年 4.41811 -0.292

《經濟通通訊社14日專訊》港元三個月以下拆息全線上揚，其中，隔夜息升近3基點至3.7656厘，而與樓按相關的一個月拆息亦回升至4.07833厘，齊創一周新高。反映銀行資金成本的三個月拆息報4.29857厘，但六個月及一年期分別跌至4.37137厘和4.41811厘。市場觀望美國即將公布通脹及其它經濟數據，以判斷聯儲局9月減息機會，美元匯價周一先升後回。港元匯價今早在7.7860-7.7898之間上落，最新報7.7878，較前收市價升0.01%。(cl)資料來源：香港銀行公會