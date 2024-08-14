14/08/2024 10:20

《基金觀點》普徠仕：日股早前被過度拋售，為選擇性增持帶來機會

《環富通基金頻道14日專訊》普徠仕環球股票投資組合專家Daniel Hurley指，早前日本股市回吐2024年的升幅，在短短3周內下跌24%。日本銀行股在兩日內大跌20%，主要是受市場預期美國利率將會降低影響。美國7月份的CPI（消費者價格指數）通脹數據是導致市場疲弱的主要原因，這種市場反應似乎有些過度。另外，美國GDP（國內生產總值）增長數據仍高出預期。



*日本GDP增長和消費數據仍健康，日圓走強緩解國內消費者壓力*



日本股市早前被過度拋售，但為投資者選擇性地增持日本股市帶來機會，尤其是受美國經濟和日圓走強影響較弱的股票。展望未來，在日本國內，密切關注通脹，特別是薪酬通脹數據，因為日本央行視之為經濟走出30年通縮的關鍵決定因素。當地GDP增長和消費的更廣泛的數據仍較健康。日圓走強會降低食品和能源進口成本，料能進一步緩解國內消費者的壓力。從環球經濟角度來看，影響日圓前景的關鍵因素將是美國通脹、利率和聯儲局政策。Jackson Hole全球央行年會將於8月底舉行，屆時聯儲局將發表講話，其言論或早於9月議息會議反映其最新的政策立場。

從微觀經濟和股票的角度來看，從10月底開始，投資者將聚焦日本和美國公司的第三季度業績。在日本，投資者將關注健康的盈利增長，以及企業管治和股東回報的持續改善。在美國，重點將是美國和全球消費者的穩健程度，人工智能基礎設施建設的進展，以及公司大舉投資人工智能帶動回報提升。(wa)