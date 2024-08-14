14/08/2024 11:00

《經濟時評》宏利資管料美國今年減息三次，日本明年至少加息兩次

《環富通基金頻道14日專訊》各國央行在上周均有重大發展，其中美國聯儲局和日本央行的利率決策動搖全球市場。宏利投資管理的宏觀經濟策略團隊將闡述最新的分析和展望，當中包括在聯儲局和日本央行於9月舉行下一次政策會議前，投資者必須注視的關鍵因素。



*勞工市場數據欠佳，打亂聯儲局按部就班行動節奏*



宏利投資管理多元資產方案團隊環球宏觀策略師Dominique Lapointe及多元資產方案團隊高級環球宏觀分析師Erica Camilleri指，自2023年7月暫停加息周期以來，聯儲局一直按部就班放寬政策。當局認為通脹持續回落至2%的目標，才「有足夠信心」展開寬鬆周期。重要的是，聯儲局有充足時間作出決策：經濟在2023年表現出色，於2024年上半年亦相對穩健。因此通脹在今年第一季意外升溫時，當局得以延遲首次減息的時間，而不會對經濟活動和充分就業構成威脅。

隨著通脹在2024年第二季再度放緩，聯邦公開市場委員會有信心可繼續循序漸進放寬政策。在7月份舉行的新聞發布會上（以及於相應的聲明中），當局表示將為9月份減息作好準備，並強調集中「達成雙重任務」--即穩定物價和充分就業。

此後公布的數據無疑打擊聯儲局對美國經濟的正面觀點。首先，7月份供應管理協會製造業報告錄得2023年11月以來最快的收縮幅度，其中新訂單(47.4)和就業(43.4)均展現未來經濟活動不利的訊號。其次，7月份就業報告確認宏利投資管理一直預期的情況：職位空缺和勞工流動率調查(JOLTS)顯示招聘率下跌，首次申領失業救濟金人數增加，導致就業職位增長轉弱。職位增長為11.4萬個，遠少於市場普遍預測的17.5萬個。此外，撇除醫療、教育和政府員工後，就業職位僅增加40000個，情況令人憂慮，因為這意味著行業的私營企業招聘降至接近淨流失的危險水平。另外，家庭調查顯示勞動人口錄得42.0萬的驚人增幅，但當中只有6.7萬人找到新工作。失業率因而升至4.3%，比聯儲局的最新預測高0.3個百分點。



*料美國經濟顯著放緩，惟減息維持25點子穩定幅度*



市場評論迅速由聯儲局在7月31日提到的「風險管理」轉為放寬政策的迫切性。就業報告公布後，債券價格顯著反彈，孳息率曲線亦接近沒有倒掛，這是即將展開減息周期的常見現象。

分析員公開質疑，聯儲局在7月維持利率不變是否錯誤的決定。目前，不少經濟師預測當局將於今年9月開始減息一次或多次，每次為50點子。宏利投資管理的觀點較為樂觀：雖有跡象顯示勞工市場疲弱，但尚未急跌下滑。實質工資增長向好，加上商業投資持續強勁，均帶動消費市道保持強韌。仍預期經濟將顯著放緩，但預測減息將維持在25點子的穩定幅度，而非針對個別數據作出不假思索的本能反應（如非理性地大幅度減息）。目前維持2024年減息三次的預測。

儘管如此，將密切注視未來數周的數據，評估美國經濟是否需要加快放寬政策的步伐，以及聯儲局會否願意推行相關政策。無可否認，有更多跡象顯示消費市道轉弱，加上裁員或申領失業救濟金人數急增，均支持美國經濟較預期更無秩序放緩的說法，因此需要加快放寬政策的步伐。另一方面，繼市場初段受衝擊後，供應管理協會服務業指數等經濟數據略為回穩，加上聯儲局的言論利好，或會令市場對2024年過度放寬政策的預期減退。



*日本央行加息令市場意外，料2026年利率升至1%見頂*



在7月31日，日本央行將政策利率調高15點子至0.25%，是繼2024年3月撤銷沿用已久的負利率政策後，本周期內第二次加息。這次加息令市場感到意外，因為只有30%的經濟分析員和50%的市場人士預期當局加息。政策利率路徑的前瞻性指引措辭強硬，表示實質利率過低、加息對經濟的影響有限，這意味日本央行決心進一步加息，並實施政策正常化，將利率推高至尚未確定的中性水平。當局推出期待已久的縮減量寬計劃力度較市場預期溫和，但政策利率立場強硬，帶動日圓兌美元匯率上升。若有證據顯示日圓出現持續多年的「套息交易」平倉潮，將可能加強外匯走勢，而日圓兌美元匯率處於2023年底以來的最高水平。

今年初，宏利投資管理大幅修訂對日本央行政策利率上升的預測。在本周會議後，可能需要再次調整預測。日本央行在2024年再加息一次，並在2025年加息兩次的機率上升（每次加息25點子）。因此，現時認為2026年利率將升至1.0%見頂，並預期2025年將至少再加息兩次。



*政策環境及企業改革利好日股，惟日圓升值令波動加劇*



儘管環球央行正處於寬鬆周期，但日本的情況截然不同。回顧2022年和2023年，大部分主要央行以數十年來最進取的步伐加息，日本央行則維持負利率政策。日本央行有加息的空間，原因在於當局有信心工資增長將推動通脹持續高於目標水平。然而，日本央行未必有意收緊經濟。此外，鑑於負利率政策產生意料之外的後果，當局正利用政策影響當地金融體系，將利率調高至「正常」水平。

宏利投資管理對日本央行的取態較市場普遍預測強硬，因此認為當中存在相對價值機會：隨著市場對進一步加息的預期升溫，日本政府債券孳息率可望繼續走高，從而帶來利率差距，為日圓提供支持；目前日圓受技術因素支持的力度較大。政策環境向好和企業改革應會利好日本股票，但日圓升值或會略為削弱日本股票的相對領先的表現，同時令市場波動加劇。(wa)