14/08/2024 10:53

《基金觀點》景順：近期全球股市拋售過度，長線投資者可從中獲益

《環富通基金頻道14日專訊》景順首席環球市場策略師Kristina Hooper指，近期全球市場的拋售是過度反應所致，股票或已靠穩。



*日本央行承諾對加息保持審慎，美國申領失業金人數低於預期*



日本央行於兩周前加息曾觸發國際市場的拋售，為了安撫市場緊張情緒，日本央行表示對於近期內再次加息將保持非常審慎的態度。日本央行令人稍感意外的加息擾亂了利差交易--一種投資者從低收益貨幣市場借款投資於高收益貨幣的交易。

自美國聯儲局於2022年開始收緊政策以來，美元與日圓的利率差一直相當大，進而增加了借入日圓投資美元的潛在利潤。不過，近期日本央行的鷹派立場減低了該潛在利潤的可能性。但上周日本央行副行長內田真一的講話令市場略感安慰，他指由於國內外金融市場波動劇烈，有必要維持當前貨幣政策的寬鬆水平。

美國勞動力數據，尤其是7月份的美國就業報告，引發有關美國可能陷入衰退的憂慮，從而導致市場下跌。因此，最終安撫市場情緒的亦是勞動力數據，尤其是上周的首次申領失業救濟金人數低於預期。



*關鍵技術指標顯示股市或遭過度拋售，看跌情緒上周顯著升溫*



相對強弱指標(RSI)是衡量證券或指數近期價格變動速度及幅度的動量指標，用以評估投資者是否超買或超賣有關投資。RSI為70或以上，說明存在超買情況。RSI為30或以下，說明存在超賣情況。標準普爾500指數的RSI曾於7月10日升至81以上，說明市場出現超買。但情況很快出現反轉，標準普爾500指數的RSI隨後於8月5日降至30，說明市場出現超賣。同樣，MSCI全球指數(MSCI All Country World Index)曾於7月16日升至80以上，隨後於8月5日降至27，說明市場出現超賣。此後，兩項指數的RSI恢復正常，現時保持於44-45附近。

個人投資者的看跌情緒歷來被視作逆向投資指標，可能預示著具吸引力的買入機會。美國個人投資者協會(AAII)每周透過民意調查追縱市場情緒。看跌情緒指市場預期未來6個月股價將會下跌，上周該指標飆升12.3個百分點至37.5%，遠高於31%的歷史均值，並處於2024年以來的最高水平。



*美國企業盈利前景穩健，料聯儲局對減息採審慎態度*



美國財報季表現穩健，標準普爾500指數內91%的公司已發布第二季度業績，當中78%的公司盈利超出預期。 盈利前景相當樂觀。標準普爾500指數的盈利按年增長於2024年有望達到10.8%。第三季度表現或會走軟，預計盈利按年增長預期為5.4%，但第四季度有望大幅增長。盈利增長於2025年預計可保持強勁，按年增幅可達15.2%。

聯儲局不會從目前到9月份會議召開前進行緊急減息，因為沒有緊急情況，所以沒有理由這樣做。事實上，如果聯儲局真的於9月份前減息，這反而會引發市場的巨大不安。相信聯儲局的減息起初會很審慎，於9月份會議上的減息幅度不會超過25點子。若9月份的減息幅度超過25點子，反而會引發市場不安，因為這說明聯儲局較以往更憂慮經濟的健康。

儘管幾乎可以肯定聯儲局會於9月份進行減息，但現時市場擔心本周發布的7月份消費者物價指數會削弱相關可能，對此持高度保留意見，因為近期整體數據表明抗通脹進程持續，最明顯的是7月份美國就業報告中的工資增長，按年增幅僅為3.6%。

儘管股票看似已經靠穩，但緊張情緒並未消散，這仍可能增加市場波動，引發市場對數據和有關發展的過度反應。相信長線投資者如果能將投資之旅視為一場馬拉松而不是衝刺短跑，將可從中獲益。(wa)