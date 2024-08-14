14/08/2024 09:23

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1415 -64.00 1歐元/人民幣 7.8517 +300.00 100日圓/人民幣 4.8607 -77.00 1港元/人民幣 0.9169 -5.20 1英鎊/人民幣 9.1864 +515.00 1澳元/人民幣 4.7373 +231.00 1紐元/人民幣 4.3404 +278.00 1新加坡/人民幣 5.4224 +201.00 1瑞郎/人民幣 8.2557 -111.00 1加元/人民幣 5.2091 +2.00 1人民幣/林吉特 0.6207 -16.10 1人民幣/俄羅斯盧布 12.8133 +1130.00 1人民幣/南非蘭特 2.5356 -152.00 1人民幣/韓元 190.7800 -50.00

《經濟通通訊社14日專訊》美國7月PPI數據公布後美指走軟。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1415，較上個交易日升64點子，止兩連跌，創8月7日以來一周新高，與市場預測偏離大幅收窄至近80點，上個交易日報7.1479。