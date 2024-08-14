14/08/2024 09:23
【聚焦人幣】人幣中間價升64點子報7.1415，刷一周新高
《經濟通通訊社14日專訊》美國7月PPI數據公布後美指走軟。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1415，較上個交易日升64點子，止兩連跌，創8月7日以來一周新高，與市場預測偏離大幅收窄至近80點，上個交易日報7.1479。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1415
|-64.00
|1歐元/人民幣
|7.8517
|+300.00
|100日圓/人民幣
|4.8607
|-77.00
|1港元/人民幣
|0.9169
|-5.20
|1英鎊/人民幣
|9.1864
|+515.00
|1澳元/人民幣
|4.7373
|+231.00
|1紐元/人民幣
|4.3404
|+278.00
|1新加坡/人民幣
|5.4224
|+201.00
|1瑞郎/人民幣
|8.2557
|-111.00
|1加元/人民幣
|5.2091
|+2.00
|1人民幣/林吉特
|0.6207
|-16.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.8133
|+1130.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5356
|-152.00
|1人民幣/韓元
|190.7800
|-50.00