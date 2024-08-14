14/08/2024 17:07

《神州經脈》7月金融數據弱，監管續調控債市，滬深股市跌人幣漲

《神州經脈》市場對美聯儲9月降息預期進一步增加，隔夜美股走高，然而受內地金融數據拖累，滬深股市今早（14日）仍小幅低開，半日多個工業板塊已跌超1%，午後跌幅更擴大，全日超過3500隻個股下跌。滬綜指全日收跌0.6%，報2850.65點，深成指更跌1.17%，創業板指挫1.42%，深市兩指數都在全日最低位收市，齊齊刷新2月6日以來新低。

成交低迷持續，兩市全日成交只有4775億元（人民幣．下同），較昨日的超低水平僅回升2億元，維持在最近四年半以來低位。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1484，較上個交易日4時30分收盤價大升210點子，兩連升，創8月6日以來逾一周新高，全日在7.1434至7.1548之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1415，較上個交易日升64點子，止兩連跌，創8月7日以來一周新高，與市場預測偏離大幅收窄至近80點，上個交易日報7.1479。監管延續有穩有放的思路，並繼續利用窗口期推進「三價合一」。



*今日新聞精選*



1. 人民銀行公布，7月末人民幣貸款餘額251.11萬億元，同比增長8.7%，據測算7月新增人民幣貸款約2600億元，遠低於預期的4500億元，創2009年10月以來新低，較上月的2.13萬億元大幅下滑，比去年同期亦少增859.26億元。人行數據並顯示，今年截至7月底對實體經濟發放的人民幣貸款（僅計算家庭和企業部門，不包括金融機構）增加12.38萬億元，《彭博》根據該數字測算，這一數據較之前一個月萎縮約767億元，是2005年7月以來首次萎縮，意味家庭和企業忙於償付債務，「還錢的比借錢的多」，引發外界對中國「資產負債表衰退」的憂慮。



2. 人民銀行公布，廣義貨幣(M2)餘額303.31萬億元，同比增長6.3%，高於預期並較上月擴大0.1個百分點；狹義貨幣(M1)餘額63.23萬億元，同比下降6.6%，降幅比上月擴大1.6個百分點，續創有數據以來最大。人行主管媒體《金融時報》發文稱，7月金融總量增長基本穩定，「擠水分」效果持續顯現，規範手工補息後，企業活期存款下降，並逐步向理財轉化，導致近幾個月M1持續回落。文章呼籲合理看待當前金融數據變化。東方金誠首席宏觀分析師王青則判斷，在金融「擠水分」衝擊逐步減弱下，三季度末前後金融總量指標下行勢頭有望逐步企穩，其中年底前M2增速有一定回升空間。



3. 內地監管部門近期重拳出擊管控過熱債市，國債期貨今日早盤仍大漲，午後漲幅才收窄。《路透》認為，在低迷的7月金融數據發布後，人行主管媒體《金融時報》發文稱，金融管理部門對於過熱債市的輪番提示風險起到了效果，似乎預示監管態度有所軟化。市場人士指出，在監管態度稍有緩和後，買盤即出現兇猛反撲，國債收益率今早進一步回落。午後《金融時報》再發文提示市場風險，強調堅決打擊擾亂債券市場秩序違法行為，加上市場出現人行正回購傳言，國債收益率降幅明顯收窄。此外，《彭博》引述知情人士稱，人行上海分部要求部分地方金融機構控制其對長期國債的投資，並說明本身的國債交易。



4. 人民銀行數據顯示，7月末人行口徑外匯佔款餘額為22.155萬億元，較上月末減少350.4億元，連續4個月減少。



5. 昨日外電消息指，通用汽車(GM)將在中國裁員減產和將進行大規模結構性改革。通用中國今日向內媒表示，通用汽車與上汽集團的合作夥伴關係和推動合資企業長期發展的承諾沒有改變，通用汽車將繼續為中國消費者提供產品和技術，為未來做好產品規劃。另外，東風汽車集團針對子公司東風汽車赴意大利建廠的傳聞回應稱，目前東風汽車和意大利政府只是初步接觸，尚未開展實質性接觸。



6. 據《IT之家》報道，名為「Fenice」的黑客月初在暗網論壇上洩露27億美國用戶社保信息之後，近日再次發帖稱竊取了14億騰訊用戶帳號信息。騰訊QQ安全中心今日回應《中新經緯》查詢稱，上述信息並不屬實，實為黑產（網絡黑色產業鏈）利用歷史資料拼湊、注水而成，對公眾存在極大誤導。騰訊QQ安全中心並指，過去兩年，類似的虛假信息被海外黑客多次反複炒作，數據口徑也不斷膨脹，出現過7億、12億、14億等多個版本，也被惡意關聯到內地多個互聯網產品。



7. 據《路透》報道，中國自動駕駛技術初創公司文遠知行(WeRide)已獲美國加州公用事業監管機構批準，測試載有乘客的無人駕駛汽車。加州公用事業委員會(CPUC)本月早些時候頒發有效期三年的許可證，允許文遠知行在有一名或沒有駕駛員的情況下用測試車輛搭載乘客，但不能向普通大眾提供乘車服務，也不能收取任何費用。此外，文遠知行正衝刺在月底前於美國納斯達克首次公開發行(IPO)約1.59億股，集資最多5億美元。報道引述知情人士透露，文遠知行希望IPO估值最高達到50億美元。



8. 國家統計局深圳調查隊發布最新統計數據，7月份深圳居民消費價格指數(CPI)同比持平，環比上漲0.4%。其中，食品價格由上月上漲1%轉為下降1%。非食品價格由上月下降0.2%轉為上漲0.6%，主要是出行類服務價格上漲帶動，飛機票、旅行社收費價格分別上漲46%和14.2%。從同比看，CPI由上月上漲0.3%轉為持平。7月深圳工業生產者出廠價格(PPI)同比下降0.6%，環比下降0.4%。(sl)