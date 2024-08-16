14/08/2024 08:34

【大國博弈】中美金融工作組會議上海舉行，討論金融穩定跨境數據

《經濟通通訊社14日專訊》中美金融工作組本周四至五（15日至16日）在上海舉行會議，這是該工作組自去年9月成立以來，第五次召開會議。

據《紐約時報》報道，此次美國代表團由美國財政部負責國際金融事務的助理財長布倫特．奈曼帶隊，成員包括美聯儲局和美國證券交易委員會的官員。奈曼在啟程前表示，在這次金融工作組會議上將討論金融穩定問題，與跨境數據、貸款和支付有關的議題，以及出現金融壓力時，雙方可以採取哪些改善溝通的具體措施等。

據報美方將與中國人民銀行副行長宣昌能和其他中國高級官員會面。而會議的議題還包括與中國人民銀行的貨幣互換安排。報道稱，過去一段時間，中國央行和其他新興市場和發達市場國家達成了一系列貨幣互換協議，推動人民幣國際化步伐。美聯儲局也有一些貨幣互換安排，但沒有與中國簽訂。(ct)