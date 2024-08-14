14/08/2024 14:04

【聚焦數據】7月深圳CPI按月漲0.4%，PPI降0.6%

《經濟通通訊社14日專訊》國家統計局深圳調查隊發布最新統計數據，7月份深圳居民消費價格指數(CPI)同比持平，環比上漲0.4%。其中，食品價格由上月上漲1%轉為下降1%。非食品價格由上月下降0.2%轉為上漲0.6%，主要是出行類服務價格上漲帶動，飛機票、旅行社收費價格分別上漲46%和14.2%。

從同比看，CPI由上月上漲0.3%轉為持平。其中，服務價格下降1%，主要受上年同期對比基數較高影響，飛機票、賓館住宿價格分別下降17.5%和12.8%。

1-7月CPI比上年同期上漲0.2%。

2024年7月份，深圳工業生產者出廠價格(PPI)同比下降0.6%，環比下降0.4%；工業生產者購進價格同比上漲0.2%，環比下降0.1%。1-7月PPI同比下降0.8%，購進價格同比上漲0.3%。(ct)