14/08/2024 09:38

【聚焦人幣】人幣即期開市升244點子，官媒指匯率壓力持續減輕

《經濟通通訊社14日專訊》美國7月PPI數據公布後美指走軟，監管繼續利用窗口期推進「三價合一」。人民幣兌一美元中間價今報7.1415，較上個交易日升64點子，止兩連跌，創8月7日以來一周新高，與市場預測偏離大幅收窄至近80點，上個交易日報7.1479。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開244點子，報7.1450，上個交易日即期匯率收盤報7.1694。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升41點，報7.1449。

美國7月生產者價格漲幅低於預期，服務成本創近一年半以來最大降幅，有跡象表明企業定價能力減弱，這證明通脹壓力正在減弱，增強了9月降息的希望。



*官媒：保持人民幣匯率穩定外部環境好轉*



人民銀行主管媒體《金融時報》發文稱，近期在岸和離岸人民幣對美元匯率均升破7.2，匯率壓力進一步減輕。業內專家認為，受發達經濟體政策外溢影響減弱和國內宏觀政策實施力度加大，是近期人民幣匯率持續走高的原因。

展望下一步，業內人士認為，人民幣匯率將在合理均衡水平上繼續保持基本穩定。從國內基本面看，中國經濟持續向好，三中全會提出的一系列改革舉措也將進一步激發市場活力；從國際環境看，歐央行、英格蘭銀行已率先降息，美聯儲降息預期也在升溫，中國保持人民幣匯率穩定的外部環境正在好轉。(sl)

