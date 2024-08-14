14/08/2024 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收升210點子報7.1484，刷逾一周高

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1484，較上個交易日4時30分收盤價大升210點子，兩連升，創8月6日以來逾一周新高，全日在7.1434至7.1548之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升7點子，報7.1483。 離、在岸價差基本抹平。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1415，較上個交易日升64點子，止兩連跌，創8月7日以來一周新高，與市場預測偏離大幅收窄至近80點，上個交易日報7.1479。監管延續有穩有放的思路，並繼續利用窗口期推進「三價合一」。

交易員稱，隔夜公布的美國7月PPI數據漲幅不及預期，市場繼續提高對美聯儲年內降息預期，美指走勢疲軟，人民幣順勢反彈，但客盤逢低購匯仍會限制升幅；關注美國CPI數據。

亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克周二表示，最近的經濟數據讓他對美聯儲能讓通脹率回到2%的目標更有信心，但他希望看到多些數據，然後才準備支持降息。(sl)