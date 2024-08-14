14/08/2024 09:41

【數據解讀】內地實體經濟新增貸19年來首縮，市憂存流動性陷阱

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布，7月末人民幣貸款餘額251.11萬億元（人民幣．下同），同比增長8.7%，據測算7月新增人民幣貸款約2600億元，遠低於預期的4500億元，創2009年10月以來新低，較上月的2.13萬億元大幅下滑，比去年同期亦少增859.26億元。

人行數據顯示，今年初截至7月底對實體經濟發放的人民幣貸款（僅計算家庭和企業部門，不包括金融機構）增加12.38萬億元，《彭博》根據該數字測算，這一數據較之前一個月萎縮約767億元，是2005年7月以來的首次萎縮，這意味著家庭和企業忙於償付債務，「還錢的比借錢的多」，引發外界對中國「資產負債表衰退」的憂慮。

《彭博》引述法興銀行大中華經濟學家Michelle Lam表示，數據顯示家庭和企業貸款需求仍然非常疲軟，這暗示仍然不太可能立即復甦，且政府需要採取更多行動來確保實現今年的目標。(ey)