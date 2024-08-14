14/08/2024 11:07

【數據解讀】中金：融資需求不足，需關注財政政策變化與力度

《經濟通通訊社14日專訊》中國7月金融數據偏弱，其中新增貸款創近15年低，社融增速小幅回升，但增量遠遜預期；M2增速略擴，M1降幅則再創新低。

中金公司點評數據稱，打擊資金空轉對融資數據有一定的影響，但融資需求不足的影響也不容忽視。7月新增信貸2600億元人民幣，但社融口徑的新增信貸(實體部門的借貸，不包括金融機構借貸)為負767億元人民幣，是社融口徑的新增信貸歷史上第二次出現負值。

M2增速的回升可能有金融產品回表的因素，惟據計算，考慮了類存款資產的類M2增速放緩。此外，正規渠道的融資利率繼續下行，但民間借貸的利率可能沒有明顯變化，依然偏高，風險溢價仍然偏高。近期票據沖量的行為可能再現，但持續性待觀察。財政政策在短期內保持社融平穩增長、拉動總需求方面效果更為顯著，近期已有積極變化，未來需要進一步關注財政支出方向的變化與發力節奏。(sl)