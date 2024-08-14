14/08/2024 16:32

【數據前瞻】機構料7月工業增加值增速微降，消費增速加快

《經濟通通訊社14日專訊》國家統計局將於明日(15日)公布7月工業增加值、投資和消費數據。《路透》綜合逾40家機構預估中值顯示，因內地有效需求仍顯不足，中國7月規模以上工業增加值同比增速料從5.3%微降至5.2%；而在暑假旺季帶動下，7月社會消費品零售總額同比增速預計從2%擴大至2.6%；1-7月固定資產投資增幅則料持穩於3.9%。

平安證券首席經濟學家鍾正聲指出，7月以來中國工業中下游生產走弱，投資實物工作量形成繼續放緩，貨運物流數據表現不佳。不過，居民線下經濟活躍度自低位邊際恢復，外需維持相對韌性，形成一定支撐。

瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤稱，儘管去年同期基數較低，不過工業生產增速或有所放緩，預計7月工業增速將放緩至4.6%。



*興業銀行魯政委：7月房地產投資續承壓*



興業銀行首席經濟學家魯政委則認為，7月基建投資增速或有所放緩。房地產投資方面，建築用鋼、螺紋鋼等房建指標繼續走弱，指向房地產投資仍將承壓。製造業投資方面，促進設備更新政策持續加碼，在政策的支撐下，預計製造業投資仍將保持較強動能。此外，國內暑期出遊需求旺盛帶動服務消費，疊加政策對大宗商品消費的提振，7月社零增速有望回升至2.9%。(sl)