14/08/2024 11:08

【外圍經濟】日本散戶持有日圓兌14種貨幣的淨長倉接近紀錄高位

《經濟通通訊社14日專訊》儘管日圓已回吐過去兩周的部分漲幅，但日本散戶投資者仍在押注日圓會進一步上漲。

根據《彭博社》編制的東京金融交易所數據，截至周一(12日)，散戶通過期貨持有的日圓兌14種外幣的淨長倉達到4310億日圓(29億美元)，自日本央行上月加息以來上升了22%，並接近4月份創下的5010億日圓的紀錄高位。

Gaitame.com Research Institute研究主管Takuya Kanda表示，理論上說，由於利率差異，應該賣出日圓，買入其他貨幣，但在市場動盪的情況下，這很難做到。此外，他認為股價下跌的風險也往往會推動日圓兌其他貨幣升值。

美元兌日圓在今早亞洲市曾低見146.08，自上周觸及7個月低位141.70以來已上升約4%。(rc)