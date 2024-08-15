15/08/2024 17:03

《外圍焦點》聖路易斯聯儲總裁發表講話，美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社15日專訊》美國最新CPI數據符合預期，鞏固市場對聯儲局將在9月開始降息的押注。道指昨日升0.6%，報40008.39點。標普500漲0.4%，報5455.21點。納指基本持平，報17192.6點。港股方面，恒生指數收市報17109，跌4點，成交879億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:10pm，美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆就美國經濟與貨幣政策發表講話。

數據方面，今晚8:30pm，美國公布7月出口物價，月率料維持不變，年率升幅料由0.7%收窄至0.1%；7月進口物價月率料下滑0.1%，年率升幅料由1.6%收窄至1.5%；7月零售銷售月率料由持平升上0.4%；連續申請失業救濟金人數料由187.5萬降至187萬；首次申請失業救濟金人數料由23.3萬升至23.5萬；8月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由負6.6收窄至負6。9:15pm，美國公布7月產能利用率，料由78.8%降至78.5%；7月工業生產月率料由0.6%逆轉至下滑0.3%。10:00pm，美國公布8月NAHB房屋市場指數，料由42升至43。明日4:00am，美國公布6月長期資本流動。(wa)