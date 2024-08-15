15/08/2024 07:50

《國金頭條》CPI數據鞏固9月降息押注，恐慌指標回落美股上揚

《經濟通通訊社15日專訊》美國最新CPI數據符合預期，鞏固市場對聯儲局將在9月開始降息的押注。華爾街「恐懼指標」VIX繼續回落，由上周破紀錄的65，大幅跌至16左右。道指升逾240點，標普500指數五連漲，創一個多月以來最長連漲。

道指上漲0.6%，報40008.39點。標普500上漲20.78點，或0.4%，報5455.21點。納指基本持平，報17192.6點。金融、能源和科技股領漲，但超大型股漲跌互現，英偉達走高，Alphabet因旗下谷歌恐被美國司法部強制分拆而下跌。



*核心CPI連續第四個月回落*



美國7月CPI按年增2.9%，略低於市場預期，核心CPI按年升3.2%，是連續第四個月回落，符合市場預期。摩根士丹利E*Trade主管Chris Larkin表示：「現在的首要問題是聯儲局下個月會降息25個基點，還是50個基點。如果未來五周的大部分數據表明，經濟正在放緩，那麼聯儲局可能會更激進地降息。」

美元進一步走弱，美匯指數小幅下跌至102.57。美元兌日圓漲0.3%，至147.31，此前一度上漲0.5%，因日本首相岸田文雄宣布不會參加自民黨總裁選舉。紐元兌美元一度下跌1.3%，至0.5995。澳元兌美元跌0.5%，至0.6602。

紐約期金漲1.1%，收每盎司2479.7美元。油價延續跌勢，因有政府報告顯示美國上周原油庫存意外增加，市場擔心今年晚些時候全球將出現供應過剩。紐約期油下跌1.8%，收於每桶77美元下方，布蘭特期油跌破每桶80美元。(jf)