15/08/2024 10:59

【國際要聞】岸田棄選自民黨黨魁，鷹派石破茂最有機會接任首相

《經濟通通訊社15日專訊》日本首相岸田文雄周三（14日）宣布，不會參加9月自民黨總裁選舉，勝出者將篤定成為下一任首相。

在當地媒體調查中，前防衛大臣石破茂(28.4%)是最受歡迎的選擇。其他可能的人選包括前首相小泉純一郎之子小泉進次郎(12.7%)、數位大臣河野太郎(9%)、外相上川陽子(8.2%)。

分析指，岸田的支持率幾個月來一直在下降，選民對他處理自民黨政治資金醜聞、持續的通貨膨脹和日圓貶值感到失望。



*中國駐日使館抗議石破茂訪台*



另一方面，石破茂等跨黨派國會議員周一（12日）到訪台北，與中國台灣地區副領導人蕭美琴會晤，討論加大對華施壓。中國駐日本大使館發言人表示，中方對日本政客竄訪中國台灣地區表示強烈不滿，堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

此外，周四（15日）是日本投降日。岸田文雄作為自民黨總裁，向靖國神社自費獻上祭祀費。防衛大臣木原稔、經濟再生擔當大臣新藤義孝、前環境相小泉進次郎亦於當日參拜了靖國神社，是連續5年有閣僚在日本投降日參拜。(jf)