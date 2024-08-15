15/08/2024 14:43

【外圍經濟】英國7月通脹輕微加快，市場預計年內再減息0.5厘

《經濟通通訊社15日專訊》英國通脹今年以來首次加快，但仍低於經濟師和英倫銀行的預期，投資者預計英倫銀行今年將再有兩次，合共0.5厘的減息行動。

英國國家統計局周三(13日)公布，7月消費者價格指數(CPI)按年上漲2.2%，前兩個月皆上漲2%。經濟師此前預期上升2.3%，英倫銀行則預測上升2.4%。

服務業通脹率則從5.7%降至5.2%，為兩年多來最小升幅，也低於英倫銀行的5.6%預期。

數據發布後，貨幣市場預料年底前再減息51個基點，而周二(13日)的預期為44個基點。這是自8月5日以來，互換價格首次反映再減息兩次的預期。(rc)