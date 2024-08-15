15/08/2024 11:55

【數據解讀】統計局：加力支持消費品以舊換新，鞏固消費恢復

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》7月社會消費品零售總額同比增長2.7%，比6月份加快0.7個百分點。國家統計局國民經濟綜合統計司司長劉愛華在國新辦發布會表示，近期召開的中央政治局會議強調要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的著力點要更多轉向惠民生、促消費，特別是直接向地方安排1500億元人民幣左右超長期特別國債資金，加力支持地方實施消費品以舊換新。隨著增加居民收入、增強消費能力和意願各項政策的貫徹落實，消費市場恢復的基礎將進一步得到鞏固。



*暑期旅遊旺季，帶動服務消費較快增長*



劉愛華指出，服務消費保持較快增長。1-7月累計，服務零售額同比增長7.2%，增速高於同期商品零售額4.1個百分點。在暑期旅遊旺季帶動下，交通出行服務類、旅遊咨詢租賃服務類、文體休閒服務類消費增長較快。國鐵集團數據顯示，今年1-7月份，全國鐵路發送旅客達到25億人次，旅客周轉量達到9455億人公里，同比分別增長15.7%和10.6%，均創歷史同期的新高。

新型消費不斷拓展。數字消費、綠色消費、健康消費正在成為新趨勢，從7月份數據看，限額以上單位通訊器材類商品零售額同比增長12.7%，體育娛樂用品類零售額增長10.7%。新能源汽車零售量同比增長36.9%。智能家居、文娛旅遊、國貨潮品正在成為新增長點，1-7月份，限額以上單位高能效等級家電、智能家電零售額增速近兩位數，明顯快於家用電器和音像器材類的平均水平。

此外，在直播電商、社交電商等新業態推動下，1-7月份，實物商品網上零售額同比增長8.7%，快於社會消費品零售總額5.2個百分點；佔社會消費品零售總額比重25.6%，佔比較上半年提升0.3個百分點。