15/08/2024 10:36

【數據解讀】統計局：外部環境不利影響增多，新舊動能轉換存陣痛

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》內地公布7月經濟數據，工業、投資均增長放緩低預期，消費則見回升顯示內需稍修復。7月規模以上工業增加值同比增速較上月回落0.2個百分點至5.1%，為4個月低；首7月固定資產投資同比增3.6%，低於預期3.9%，增速亦較首6月的3.9%回落；7月社會消費品零售總額同比增2.7%，略勝預期增2.6%，比上月加快0.7個百分點。

國新辦就7月份國民經濟運行情況舉行發布會，國家統計局總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華表示，總的來看，7月份，經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進。但也要看到，當前外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求依然不足，新舊動能轉換存在陣痛，經濟持續回升向好仍面臨諸多困難挑戰。

下階段，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，因地制宜發展新質生產力，著力推動高質量發展，圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革，加大宏觀調控力度，落實落細各項政策舉措，鞏固經濟持續回升向好基礎。