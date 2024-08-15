15/08/2024 11:04

【數據解讀】城鎮失業率升至5.2%，統計局：主要受畢業季影響

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國新辦就7月份國民經濟運行情況舉行發布會，國家統計局總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華表示，從就業看，調查失業率呈現季節性上升。7月份全國城鎮調查失業率5.2%，比上月上升0.2個百分點，主要受到畢業季的影響，與上年同期相比下降0.1個百分點，表明就業形勢總體比較穩定。農民工就業基本穩定，外來農業戶籍勞動力城鎮調查失業率4.9%，低於全國城鎮調查失業率。



*CPI環比漲幅較大，受高溫降雨天氣推高鮮菜蛋價等影響*



從價格看，居民消費價格有所回升。7月份CPI同比上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.3個百分點；環比由上月下降0.2%轉為上漲0.5%，漲幅處於近年同期較高水平。CPI環比漲幅較大，主要是受到高溫降雨天氣推高鮮菜和雞蛋價格、暑期出遊旺盛帶動機票住宿價格上漲的影響。