15/08/2024 11:27

【提振內房】房地產指標降幅收窄，統計局：堅持消化存量優化增量

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局國民經濟綜合統計司司長劉愛華在國新辦發布會表示，在一系列政策作用下，部分房地產相關指標降幅繼續收窄。但同時也要看到，目前多數房地產的指標仍然處於下降之中，房地產市場總體仍處於調整中。下階段，要堅持消化存量和優化增量相結合，積極支持收購存量商品房用作保障性住房，進一步做好保交房工作，加快構建房地產發展的新模式，促進房地產市場平穩健康發展。

國家統計局數據顯示，1-7月份，新建商品房銷售面積同比下降18.6%，降幅比1-6月份收窄0.4個百分點；新建商品房銷售額同比下降24.3%，降幅收窄0.7個百分點；房地產開發企業到位資金同比下降21.3%，降幅收窄1.3個百分點。

此外，7月內地70個大中城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降幅整體略有擴大，其中一線城市二手住宅銷售價格同比降幅收窄。《路透》測算則顯示，7月樓價環比跌0.7%，連續13個月下跌；同比跌4.9%，續創2015年6月以來最大跌幅。