15/08/2024 12:07

【數據解讀】統計局：新興產業發展壯大，有利工業平穩較快增長

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》7月規模以上工業增加值同比增長5.1%，環比增長0.35%。國家統計局總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華在國新辦發布會表示， 下階段，盡管面臨國際環境嚴峻復雜、國內有效需求不足等問題挑戰，但企業預期保持比較樂觀的狀態，7月份PMI中企業生產指數是50.1%，企業生產經營活動預期指數是53.1%，繼續處於擴張區間。同時兩重、兩新項目加快推進有利於內需擴大，新興產業和未來產業的發展壯大也將為工業發展提供更多的動力，有利於工業保持平穩較快增長。



*民用無人機產品產量同比增長達到84.7%，服務機器人增長41.6%*



她表示，從行業看，航空航天器及設備製造業、電子及通信設備製造業、計算機及辦公設備製造業等高端裝備行業增加值同比都達到兩位數增長，增速分別是18.1%、13.1%、11.0%，增速分別比6月份加快8.8、2.1和6.8個百分點。從產品看，民用無人機產品產量同比增長達到84.7%、服務機器人增長41.6%、集成電路增長26.9%、工業機器人增長19.7%，都實現了兩位數的較快增長。綠色產品快速增長，新能源汽車產量同比增長27.8%，多晶硅產量增長27.3%、太陽能工業用超白玻璃增長23.1%、風力發電機組產量增長39.6%。



*33個行業出口實現增長，增長面達到84.6%*



今年以來，雖然國際經貿環境錯綜復雜，但中國外貿企業充分發揮韌性強、活力足的優勢，搶抓全球貿易回暖機遇，工業品出口增長有所加快。7月份，規模以上工業出口交貨值同比增長6.4%，比上月加快2.6個百分點。在有出口的39個大類行業中，33個行業出口實現增長，增長面達到84.6%。主要出口行業中，電子行業出口交貨值同比由降轉增，是帶動當月出口交貨值增速加快的主要支撐；汽車行業出口交貨值從2023年12月份以來連續8個月保持兩位數增長；通用設備、專用設備、化工行業也都實現了兩位數增長。