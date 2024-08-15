15/08/2024 19:28

《再戰明天》美國公布新屋動工等數據，金沙煤氣中國宏橋公布業績

《經濟通通訊社15日專訊》美國公布新屋動工等數據，及金沙煤氣中國宏橋公布業績，料為周五(16日)市場焦點。



*新西蘭央行總裁發表講話，本港公布第二季GDP*



各國重要經濟活動方面，亞太經合組織(APEC)能源部長會議舉行。周五本港時間8:00am，新西蘭央行總裁奧爾在惠靈頓商會發表講話。

數據方面，周五4:30pm（本港時間．下同），香港公布第二季本地生產總值，年率升幅料由2.7%擴大至3.3%，經季節調整季率升幅料由2.3%收窄至0.4%；7月失業率經季節調整料維持於3%。5:00pm，歐元區公布6月貿易收支，經季節調整料由123億歐元升至135億歐元。8:30pm，美國公布7月建築許可，月率料由3.9%逆轉至下滑1.5%；7月新屋動工料由135.3萬降至133.3萬，月率料由3%逆轉至下滑1.5%。10:00pm，美國公布8月密歇根大學消費者信心指數，料由66.4升至66.9。

在本港，明日公布業績的公司有:中國宏橋(01378)、金沙(01928)、煤氣(00003)等。(wa)