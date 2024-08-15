15/08/2024 11:31
《港元利率》拆息個別發展，隔夜息創逾三個月新低
《經濟通通訊社15日專訊》美國7月通脹減速，港元拆息今早個別發展，其中，隔夜息回落16基點至3.60298厘，為5月7日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息則連升兩天，報4.10369厘，創逾一周新高。
反映銀行資金成本的三個月拆息略為回落至4.28929厘，六個月拆息降至4.35524厘，但一年期則升至4.4281厘。
港元匯價今早在7.7909-7.7944之間上落，最新報7.7924，較前收市價微升0.004%。(cl)
美國7月消費物價指數(CPI)數據反映通脹減速，為聯儲局9月啟動減息掃除障礙。Klarity FX董事Amo Sahota表示，數據令聯儲局9月減息0.5厘的機會下降。利率期貨數據亦顯示，交易商預料局方9月減息0.5厘的概率降至36%，原先為50%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息略為回落至4.28929厘，六個月拆息降至4.35524厘，但一年期則升至4.4281厘。
港元匯價今早在7.7909-7.7944之間上落，最新報7.7924，較前收市價微升0.004%。(cl)
美國7月消費物價指數(CPI)數據反映通脹減速，為聯儲局9月啟動減息掃除障礙。Klarity FX董事Amo Sahota表示，數據令聯儲局9月減息0.5厘的機會下降。利率期貨數據亦顯示，交易商預料局方9月減息0.5厘的概率降至36%，原先為50%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.60298
|-16.262
|一周
|3.8175
|-3.911
|兩周
|3.94262
|+0.732
|一個月
|4.10369
|+2.536
|兩個月
|4.25071
|-2.572
|三個月
|4.28929
|-0.928
|六個月
|4.35524
|-1.613
|一年
|4.4281
|+0.999
資料來源：香港銀行公會