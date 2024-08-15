15/08/2024 11:31

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.60298 -16.262 一周 3.8175 -3.911 兩周 3.94262 +0.732 一個月 4.10369 +2.536 兩個月 4.25071 -2.572 三個月 4.28929 -0.928 六個月 4.35524 -1.613 一年 4.4281 +0.999

《經濟通通訊社15日專訊》美國7月通脹減速，港元拆息今早個別發展，其中，隔夜息回落16基點至3.60298厘，為5月7日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息則連升兩天，報4.10369厘，創逾一周新高。反映銀行資金成本的三個月拆息略為回落至4.28929厘，六個月拆息降至4.35524厘，但一年期則升至4.4281厘。港元匯價今早在7.7909-7.7944之間上落，最新報7.7924，較前收市價微升0.004%。(cl)美國7月消費物價指數(CPI)數據反映通脹減速，為聯儲局9月啟動減息掃除障礙。Klarity FX董事Amo Sahota表示，數據令聯儲局9月減息0.5厘的機會下降。利率期貨數據亦顯示，交易商預料局方9月減息0.5厘的概率降至36%，原先為50%。(cl)資料來源：香港銀行公會