15/08/2024 10:26

【美國大選】施羅德：若特朗普勝選，有助美企維持雙位數盈利增長

《環富通基金頻道15日專訊》施羅德投資策略師Tina Fong指，倘若特朗普獲選第二個總統任期，可能有助美國企業維持雙位數盈利增長，並為美國股市帶來利好作用。



*料實施有利經濟增長政策，科技和金融等周期性行業最受惠*



在2016年11月特朗普勝出美國總統大選後的一年內，美國股市飆升24%。當時，投資者預期特朗普將實施有利經濟增長的政策，從而推動美國經濟增長。當中，科技和金融等周期性行業表現最佳，因為投資者預期這些行業將受惠於更有利的監管環境，尤其是特朗普的海外利潤減稅法案計劃，從而推動科技業板塊的股價上升。當時的科技業還包括之後被重新歸類為通訊服務業的部分科技「七巨頭」企業。

在基礎設施和國防支出預期增加的背景下，工業和材料業亦表現良好。相比之下，部分防守性股份，包括公用事業和必需消費品股，在股市強勁反彈期間表現落後。而周期性能源股份表現落後一反常態，主要是受供應因素影響以及該行業在特朗普當選前已錄得強勁升幅所致。



*對美企盈利增長預期或推動股市，惟龐大財赤或對高估值不利*



毫無疑問，當時投資者預期特朗普政府將推出利好經濟增長的措施，對當時美國股市重估產生重要作用。但值得注意的是，企業盈利增長強勁亦促進金融市場表現。在美國經濟活動強勁的背景下，2017年標普500指數的企業盈利增長率增加一倍以上，達到11.8%。

雖然過往表現並非未來回報的指引，但如果特朗普再次當選，投資者對美國企業盈利增長的預期可能再次推動股市表現。然而，龐大的財政赤字可能導致政府債券孳息率上升，從而對目前高企的股票估值構成不利影響。與此同時，進一步徵收貿易關稅可能會打擊投資者情緒。儘管如此，從企業盈利角度來看，施羅德投資的標普500指數每股盈利(EPS)模型顯示，若特朗普勝選，企業盈利可能更快速增長。

施羅德投資採用由上而下的方法來預測標普500指數每股盈利。首先，估算美國國民收入和產品帳戶(NIPA)的利潤份額。利潤份額是基於產能利用率計算，而產能利用率受實際國內生產總值 (GDP)增長和利潤率（企業定價減去勞工成本）所影響。根據美國國民收入和產品帳戶(NIPA)利潤增長率預估標普500每股盈利增長，原因是兩者之間通常有著密切關係。



*更有利監管環境和進一步減稅措施將出現，企業利潤率料擴張*



在特朗普勝選的情況下，由於更有利的監管環境和進一步的減稅措施將會出現，預測美國經濟在強勁增長的推動下，企業利潤率將進一步擴張及產能利用率將提高。特朗普計劃延長2017年《減稅與就業法案》(TCJA)，並表示將下調企業稅率。這將有助於美國企業盈利在未來幾年（尤其是在2026年和2027年）維持雙位數增長。這一趨勢將成為推動美國金融市場的重要利好因素，從過往表現來看，周期性較強的行業有望成為最大受惠者。(wa)