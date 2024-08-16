15/08/2024 08:52

【大國博弈】美議員籲凍結對華晶片出口限制，憂美企陷死亡螺旋

《經濟通通訊社15日專訊》據外電，美國民主黨國會議員敦促聯邦政府，暫時凍結涉及強化美企出口半導體設備及產品到中國的限制措施，以免令盟友企業奪走美企生意，導致美國企業進入「死亡螺旋」(death spiral)。

民主黨參議員Alex Padilla及眾議員Zoe Lofgren周二(13日)致函商務部，表示在美國確保其他盟友也會作出同樣行動之前，不應進一步加強對華半導體產品出口限制，擔心加強措施會令美國企業進入「死亡螺旋」，因為盟友企業將爭奪中國相關業務。美國商務部對此稱，一直與國會辦公室接觸，並會作出適當回應。

美國商務部擬加強對華出口晶片限制，並考慮是否實施一項名為「外國直接產品規則」(Foreign Direct Product Rule)的措施，將出口管制範圍擴大至全球所有採用美國技術的晶片產品，不過有消息指日本、荷蘭都可獲得豁免。(ry)