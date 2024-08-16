15/08/2024 09:07

【大國博弈】特朗普指中國核武庫或反超美國，京：不搞軍備競賽

《經濟通通訊社15日專訊》美國共和黨總統候選人特朗普日前在接受馬斯克採訪時稱，不排除中國將在核武庫方面「趕上甚至超過」美國的可能性。中國外交部發言人林劍對此回龐，中方對美國大選言論不作評論。需要強調的是，中國核武庫與美國完全不在一個量級。同時，中國奉行不首先使用核武器政策，堅持自衛防御核戰略，始終將自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，不與任何人搞軍備競賽。

對於太空監測機構以及美國太空司令部所指，中國長征六號運載火箭8月6日從太原衛星發射中心發射升空後，於上周在近地軌道解體，導致了一個碎片雲的形成。林劍表示，有關活動是根據國際法和國際慣例開展的和平利用外空活動。中方已採取必要措施，正在密切監測有關軌道區域，開展數據分析。

林劍補充，作為負責任大國，中方高度重視空間碎片減緩，在外空活動中積極履行相關國際義務，規範本國航天活動，要求在衛星、運載火箭完成任務後實施空間碎片減緩相關措施，促進保護外空環境，維持外空活動長期可持續性。(ry)