15/08/2024 10:51

【聚焦數據】內地7月原煤生產增速放緩，發電量同比增2.5%

《經濟通通訊社15日專訊》國家統計局公布7月份能源生產情況，規模以上工業（以下簡稱規上工業）原煤、原油、天然氣、電力生產平穩增長。

7月份，規上工業原煤產量3.9億噸，同比增長2.8%，增速比6月份放緩0.8個百分點；日均產量1259.2萬噸。進口煤炭4621萬噸，同比增長17.7%。

1-7月份，規上工業原煤產量26.6億噸，同比下降0.8%。進口煤炭3.0億噸，同比增長13.3%。



*原油生產同比增長3.4%，增速加快*



至於原油生產增速加快。7月份，規上工業原油產量1790萬噸，同比增長3.4%，增速比6月份加快1.0個百分點；日均產量57.7萬噸。進口原油4234萬噸，同比下降3.1%。

1-7月份，規上工業原油產量12496萬噸，同比增長2.1%。進口原油31781萬噸，同比下降2.4%。

原油加工有所下降。7月份，規上工業原油加工量5906萬噸，同比下降6.1%，降幅比6月份擴大2.4個百分點；日均加工190.5萬噸。1-7月份，規上工業原油加工量41915萬噸，同比下降1.2%。



*天然氣進口量同比增近13%*



天然氣生產穩定增長。7月份，規上工業天然氣產量200億立方米，同比增長7.9%，增速比6月份放緩1.7個百分點；日均產量6.5億立方米。進口天然氣1086萬噸，同比增長5.6%。

1-7月份，規上工業天然氣產量1436億立方米，同比增長6.2%。進口天然氣7544萬噸，同比增長12.9%。

規上工業電力生產略有加快。7月份，規上工業發電量8831億千瓦時，同比增長2.5%，增速比6月份加快0.2個百分點；規上工業日均發電284.9億千瓦時。1-7月份，規上工業發電量53239億千瓦時，同比增長4.8%。



*水電、風電、太陽能發電增速回落*



分品種看，7月份，規上工業火電降幅收窄，水電、風電、太陽能發電增速回落，核電由降轉增。其中，規上工業火電同比下降4.9%，降幅比6月份收窄2.5個百分點；規上工業水電增長36.2%，增速比6月份回落8.3個百分點；規上工業核電增長4.3%，6月份為下降4.0%；規上工業風電增長0.9%，增速比6月份回落11.8個百分點；規上工業太陽能發電增長16.4%，增速比6月份放緩1.7個百分點。(ry)