15/08/2024 11:11

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.7540 -8.80 1周 1.8140 -5.50 2周 1.9110 -1.00 1個月 1.8110 -0.10 3個月 1.8400 +0.20 6個月 1.8820 -0.20 9個月 1.9100 -0.10 1年 1.9220 -0.10

《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行公布，為對沖中期借貸便利(MLF)到期、稅期高峰以及政府債券發行繳款等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行5777億元(人民幣．下同)7天期逆回購，操作利率持平1.7%；今日到期的4010億元MLF將於8月26日續做。*今日透過逆回購淨投放5706億元*公開市場今日有71億元逆回購到期，即人行今日透過逆回購淨投放5706億元，單日放水規模創一個月新高，本周連續4個交易日放水共13987.1億元。不過，若全口徑計算，計入今日到期的4010億元MLF，即今日放水1696億元。人行上月突然在25日進行月內第二次MLF操作並下調利率，當時《彭博》分析稱，人行此舉是計劃將MLF操作時點調整至每月25日，即在貸款市場報價利率(LPR)公布（每月20日，遇節假日順延）之後，以逐步淡化其政策利率的角色，還指有關調整最快於本月開始。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)除三個月外全向下，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)