15/08/2024 09:43

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶81點子，報7.1565

《經濟通通訊社１５日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1399，較上個交易日升16點子，兩連升，創8月7日以來逾一周新高，與市場預測偏離再收窄至逾60點，上個交易日報7.1415。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開81點子，報7.1565，上個交易日即期匯率收盤報7.1484。

近期官方中間價與路透預測偏離逐漸收窄，表明監管對中間價政策趨向中性。

美國7月消費者物價溫和上漲，同比漲幅放緩至3%以下，這是近三年半以來首次，進一步增加了美聯儲下月降息的可能性。

中國銀行研究院高級研究員王有鑫認為，未來幾個月人民幣對美元大概率將延續升值態勢。他指出，中國經濟復甦基礎進一步夯實，將為人民幣匯率提供堅實支撐。而美國經濟下行壓力將持續加大，美股進入調整期，美聯儲政策寬鬆幅度可能超過此前預期，美元指數和美債收益率將繼續回落，9月美聯儲議息會議之後中美利差倒掛趨勢將明顯改善，人民幣面臨的外部壓力將持續緩解。(sl)