15/08/2024 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收跌127點子止兩連升，報7.1611

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1611，較上個交易日4時30分收盤價跌127點子，止兩連升，全日在7.1530至7.1639之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌145點子，報7.1620。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1399，較上個交易日升16點子，兩連升，創8月7日以來逾一周新高，與市場預測偏離再收窄至逾60點，表明市場預期改善後，監管對中間價政策趨向中性；上個交易日報7.1415。

交易員指出，隔夜公布的美國CPI數據表現溫和，增強美聯儲9月降息25個基點的預期，美元走勢保持疲軟；但最新公布的中國經濟數據仍偏弱，無法為人民幣帶來更多提振，匯價在逢低購匯帶動下料易貶難升。(sl)