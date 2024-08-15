15/08/2024 09:53

【聚焦人幣】人行21日在港發450億央票，涉3個月期及1年期

《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行公告，將於2024年8月21日（下周三）在香港發行300億元（人民幣．下同）3個月期（91天）及150億元1年期央票。

公告稱，為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線，人行將於2024年8月21日通過香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）債券投標平台，招標發行2024年第七期和第八期中央銀行票據。

第七期央票期限3個月（91天），為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量300億元，起息日為2024年8月23日，到期日為2024年11月22日，到期日遇節假日順延。

第八期央票期限1年，為固定利率附息債券，每半年付息一次，發行量150億元，起息日為2024年8月23日，到期日為2025年8月23日，到期日遇節假日順延。

以上兩期央票面值均為100元，採用荷蘭式招標方式發行，招標標的為利率。(sl)