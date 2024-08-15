15/08/2024 14:08

【數據解讀】機構：下半年經濟弱勢開局，料年內降準降息機率增加

《經濟通通訊社15日專訊》中國7月經濟增長繼續承壓，當月工業增加值同比增5.1%創四個月新低；前7個月固定資產投資增速亦放緩至3.6%，創今年以來最低，不過7月消費小幅回暖，增2.7%略勝預期。此外，7月全國城鎮調查失業率微升至5.2%。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬稱，中國下半年經濟弱勢開局，預計降準替換MLF(中期借貸便利)的概率會增加，但保5%經濟增速的關鍵仍是財政支出何時到來。



*ING：信心不足拖累經濟，企業控制成本致失業率升*



ING銀行大中華區首席經濟學家宋林(Lynn Song)表示，7月數據基本符合或略微低於預期，仍然顯示信心不足拖累經濟的效應。儘管7月消費數據略好於預期，但並沒有太多值得歡呼的地方。當月「吃喝玩樂」主題的總體表現優於其他主題，其他類別繼續普遍反映出消費者信心疲弱，包括汽車、黃金和珠寶、服裝在內均出現同比負增長。調查失業率上升也反映多數企業進入控制成本的階段，但不用過度解讀單月數據的波動，不過若未來幾個月看到有趨勢性的上行，可能會進一步拖累消費者信心。

宋林預計，年內還會看到更多刺激政策，至少再降一次息，而降兩次息的可能性也在上升。信貸疲軟、低通脹和增長乏力將為年內進一步寬鬆提供充足理由，如果在美國啟動降息後人民幣貶值壓力減弱，那麼幾乎沒有甚麼可以阻止中國央行進一步下調利率。倘若沒有進一步的政策支持，將很難實現全年5%的增速目標。(sl)