15/08/2024 10:00

【聚焦數據】內地7月工業增加值增5.1%，低預期按月回落

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，7月規模以上工業增加值同比增速為5.1%，略低預期的5.2%，較上月5.3%回落0.2個百分點。環比增長0.35%。

1-7月份，全國規模以上工業增加值同比增長5.9%。

7月份，分三大門類看，採礦業增加值同比增長4.6%，製造業增長5.3%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.0%。裝備製造業增加值增長7.3%，高技術製造業增加值增長10.0%，分別比上月加快0.4和1.2個百分點。

分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長3.5%；股份制企業增長5.4%，外商及港澳台投資企業增長4.2%；私營企業增長5.2%。

分產品看，新能源汽車、集成電路、3D打印設備產品產量同比分別增27.8%、26.9%、25.3%。