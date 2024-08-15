15/08/2024 10:00

【聚焦數據】首7月全國固定資產投資增3.6%，低預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，首7月全國固定資產投資287611億元人民幣，同比增3.6%，低於預期3.9%，增速較首6月的3.9%回落；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長8.0%。

分領域看，基礎設施投資同比增長4.9%，製造業投資增長9.3%，房地產開發投資下降10.2%。全國新建商品房銷售面積54149萬平方米，同比下降18.6%；新建商品房銷售額53330億元，下降24.3%。

分產業看，第一產業投資同比增長3.3%，第二產業投資增長12.5%，第三產業投資下降0.7%。民間投資同比持平；扣除房地產開發投資，民間投資增長6.5%。

高技術產業投資同比增長10.4%，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長9.7%、11.9%。高技術製造業中，航空、航天器及設備製造業，計算機及辦公設備製造業投資分別增長37.7%、10.8%。