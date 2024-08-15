15/08/2024 10:00

【聚焦數據】內地7月社會消費品零售總額增2.7%，略勝預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，7月社會消費品零售總額37757億元(人民幣．下同)，同比增長2.7%，略勝預期增2.6%，比上月加快0.7個百分點。

7月份，按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額32691億元，同比增長2.4%；鄉村消費品零售額5066億元，增長4.6%。

按消費類型分，商品零售額33354億元，增長2.7%；餐飲收入4403億元，增長3.0%。基本生活類商品銷售較好，限額以上單位糧油、食品類，飲料類商品零售額分別增長9.9%、6.1%。

1-7月份，社會消費品零售總額273726億元，同比增長3.5%。全國網上零售額83784億元，同比增長9.5%。其中，實物商品網上零售額70093億元，增長8.7%，佔社會消費品零售總額的比重為25.6%。

1-7月份，服務零售額同比增長7.2%。

