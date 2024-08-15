15/08/2024 10:00

【聚焦數據】首7月房地產投資下降10.2%，跌幅略擴

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局公布，1-7月，全國房地產開發投資60877億元(人民幣．下同)，同比下降10.2%，跌幅較1-6月略擴0.1個百分點；其中，住宅投資46230億元，下降10.6%。

1-7月，房地產開發企業房屋施工面積703286萬平方米，同比下降12.1%；其中，住宅施工面積491532萬平方米，下降12.7%。房屋新開工面積43733萬平方米，下降23.2%；其中，住宅新開工面積31684萬平方米，下降23.7%。房屋竣工面積30017萬平方米，下降21.8%；其中，住宅竣工面積21867萬平方米，下降21.8%。



*首7月個人按揭貸款降37.3%*



1-7月，房地產開發企業到位資金61901億元，同比下降21.3%，降幅較1-6月收窄1.3個百分點。其中，國內貸款9216億元，下降6.3%；利用外資17億元，下降45.0%；自籌資金22057億元，下降8.7%；定金及預收款18693億元，下降31.7%；個人按揭貸款8748億元，下降37.3%。