15/08/2024 17:22

【聚焦人幣】外匯局：7月銀行結售匯逆差擴大至545億美元

《經濟通通訊社15日專訊》國家外匯管理局公布，2024年7月，銀行結匯13169億元人民幣，售匯17057億元人民幣。2024年1-7月，銀行累計結匯88740億元人民幣，累計售匯100712億元人民幣。

按美元計值，7月銀行結匯1847億美元，售匯2392億美元。1-7月銀行累計結匯12483億美元，累計售匯14165億美元。根據計算，銀行7月結售匯逆差545億美元，上月為逆差349億美元；1-7月結售匯逆差1682億美元。

7月，銀行代客涉外收入44363億元人民幣，對外付款45352億元人民幣。1-7月，銀行代客累計涉外收入286563億元人民幣，累計對外付款291732 億元人民幣。

按美元計值，7月銀行代客涉外收入6221億美元，對外付款6359億美元。1-7月銀行代客累計涉外收入40308億美元，累計對外付款41036億美元。



*7月外資淨增持境內債券200億美元 環比增1.4倍*



外匯局解讀數據稱，7月跨境資金流動形勢向好，貨物貿易等主要流入渠道的支撐作用進一步增強。7月銀行代客涉外收入環比增長9%，支出增長7%，收支逆差環比收窄41%。其中，中國對外貿易持續較快增長，帶動貨物貿易項下跨境資金淨流入環比增長48%，規模為歷史同期最高水平；外資淨增持境內債券200億美元，環比增長1.4倍，境外投資者配置人民幣資產的積極性依然較高。(sl)