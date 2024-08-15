15/08/2024 17:30

《國金新見－陳建斌》聯儲局降息機會率大增，債券動力重現

《國金新見》美國第二季度國內生產總值(GDP)增長率達2.8%，優於預期，較第一季度的1.4%有所改善。7月非農就業職位增加11.4萬份，低於預期的17.6萬份。新增職位雖有上落，但3個月平均增長的多於16萬份，卻正處於2017至2019年良好時期的中間水平。失業率雖較前幾個月略有上升，但仍維持在較低的4.3%水平（一般來說低於5%水平可以說是全民就業）。整體經濟仍然處於不錯的狀態。

另一方面，通脹率近數月雖有回落跡象，但仍高於美國聯儲局2%的目標。聯儲局最重視的核心個人消費支出(PCE)物價指數按年上漲2.6%，較市場預期的2.5%為高。7月製造業採購經理人指數(PMI)為49.6，處於收縮區間。房地產市場指標亦開始顯示出疲軟，二手房銷售和新房銷售均有所下降。

數據雖參差，但經濟增長相對穩健，勞動力市場仍然保持不錯的勢頭，再加上通脹問題似乎有緩和下來的趨勢，美國經濟實現軟著陸的可能性並不太低。



*9月降息前景分析*



有市場分析認為單純基於目前的數據，9月降息似乎為時尚早，並可能不合時宜。通脹率雖有所緩和，但仍高於聯儲局2%的目標。而勞動力市場則依然偏緊，經濟增長仍為正值，第二季度更有所加速。考慮到聯儲局的雙重使命－－價格穩定和最大化就業，維持當前利率水平可能更為恰當。若聯儲局不顧當前經濟狀況在9月降息，可能會過早刺激需求，重燃通脹壓力，並潛在引發金融市場資產泡沫。另外，過早消耗政策空間，將可能限制未來應對經濟下行的能力。



*市場預期會否迫聯儲局上梁山？*



7月失業率高於預期和上月數字，以及低於預期的新增職位，令市場焦點「突然間」轉向美國可能衰退，市場預計聯儲局有機會在本年餘下時間減息75至100基點，芝商所期貨顯示9月將會減息的機會率已經達到100%（減息0.5厘的機會率更接近一半），11月大選前的會議更有超過60%機會再減一次。上星期因市場開始聚焦衰退的可能性，美股三大指數錄得頗大的跌幅，俗稱恐慌指數的VIX更曾高見65以上（一般超過20便算是高及顯示市場正在恐慌），上次達到這一水平已是2020年的新冠肺炎時期。三大指數其後作出反彈，並修復周初的大部分跌幅。一次超大波動的預演，顯示華爾街似乎在逼迫聯儲局必須要聽從市場進行減息。



*黑天鵝？*



誠然，聯儲局9月減息的可能性「似乎」已是確定的事實，但未來兩個月通脹及勞工的經濟數據尚有很多變數。如勞工市場仍然繼續強勁，而通脹數據沒有明顯的下降甚至向上，而國內生產總值仍然繼續保持強勁，那麼聯儲局9月不減息的機會率其實是存在的。另外，聯儲局9月會減息的期望，亦可能已經給市場完全消化(priced-in)，到真的減息時，投資者會否趁好消息落實出貨(sell on fact)呢？以此推論，8至9月的股票市場波動性及風險將大幅增加。既然年底前減息的機會率已是高聳入雲，資產配置上可考慮較長年期及高評級的債券，以提高投資組合的穩定性及獲利的可見性。《大新銀行投資管理服務處投資主管 陳建斌》



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