15/08/2024 16:33

香港今年中期人口近753.2萬，同期4.4萬單程證新移民移入

《經濟通通訊社15日專訊》根據政府統計處今日發表的數字顯示，今年年中香港人口的臨時數字為753.18萬人，與2023年底比較上升0.1%，而與2023年年中比較則下跌0.1%。



*1.38萬名香港居民淨移入*



去年年中至今年年中期間出現1.81萬人的自然減少（即死亡多於出生），出生人數為3.44萬人，死亡人數為5.24萬人。同期內錄得1.38萬名香港居民淨移入（即移入多於移出），包括4.4萬名單程證持有人的移入，以及3.02萬名其他香港居民的淨移出。

2024年年中的總人口中，常住居民佔728.74萬人，而流動居民佔24.44萬人。2023年年底人口修訂數字為752.79萬人。常住居民的數字修訂為724.64萬人，流動居民的數字則修訂為28.15萬人。2022年年底至2023年年底的人口變動率亦修訂為+0.7%。



*恢復通關後，不少外地生活香港居民短暫回港*



政府發言人指出，受惠於各項吸引人才和輸入勞工措施，今年上半年有不少人士從內地及世界各地移入香港，使今年年中人口較去年年底有所增加。

另一方面，在去年年初本港全面恢復通關後，有不少一向在外地生活的香港居民相繼短暫回港，使去年年中人口較前一年顯著上升。這現象在2023年稍後時間開始逐漸回復往常的狀況，導致2023年年底及2024年年中人口均較2023年年中有所回落。(cl)