16/08/2024 17:35

《外圍焦點》美國公布新屋動工等數據

《經濟通通訊社16日專訊》美國7月份零售銷售增幅超過預期，首次申領失業救濟人數下降，緩解了對經濟衰退的擔憂，美股昨日大漲。道指上漲554點或1.4%，報40563.06點。標普500上漲88.01點或1.6%，報5543.22點。納指上漲401.89點或2.3%，報17594.5點。港股方面，恒生指數收市報17430，升321點或1.9%，成交1014億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間17日凌晨1:25am，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比參加一個活動的爐邊談話。

數據方面，今日5:00pm，歐元區公布6月貿易收支，經季節調整料由123億歐元升至135億歐元。今晚8:30pm，美國公布7月建築許可，月率料由3.9%逆轉至下滑2%；7月新屋動工料由135.3萬降至133.3萬，月率料由3%逆轉至下滑1.5%。10:00pm，美國公布8月密歇根大學消費者信心指數，料由66.4升至66.9。(wa)